السبت 09 مارس 2024
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كاتب صحفى: الرئيس السيسى دائمًا يصارح المصريين بأوضاع البلد (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم عن تضحيات الشعب المصري من أجل بلاده.

وأضاف "بسيوني" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تحدث في يوم الشهيد عن تضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل تأمين مصر، كما تحدث في الشأن الإقليمي والدعم الكبير من مصر للشعب الفلسطيني في أزمته الحالية.

وتابع: "الرئيس تحدث أيضًا عن الوضع الاقتصادي والتحديات التي واجهت الدولة المصرية، وكيف تعبر الدولة تلك الأزمات بالصبر والعمل وهذا ما يؤكده الرئيس في جميع المناسبات".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يصارح الشعب المصري دائمًا بشأن الوضع الحالي وما تم خلال الفترات الماضية، والجهد الذي تحتاجه لقيام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين، مؤكدًا أن رسائل الرئيس اليوم مهمة جدًا وبها إشارات بالغة الدلالة على الجهد الذي تبذله الدولة المصرية.

السيسي الرئيس السيسي اكسترا نيوز محمود بسيوني

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