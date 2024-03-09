النائب حازم الجندي: رسائل الرئيس باحتفالية يوم الشهيد تؤكد حرص الدولة على احترام شهدائها

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن شهداء هذا الوطن رسموا بدمائهم الطاهرة خريطة الوطن الواحد، وضحوا بأرواحهم فداءا لترابه وحفاظا على ثرواته ومقدراته.

وأشاد النائب حازم الجندي، في بيان له، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتقديره لتحمل المصريين لظروف عصيبة بدأت منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى حرب غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على إحياء ذكرى الشهيد وتكريم أسرهم وأبنائهم تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال، وتقديم أوجه الدعم المعنوي الزاخر بمعاني المحبة والحنان والعطف.

خريطة حدود الوطن

وأكد أن شهداء مصر سواء من القوات المسلحة أو الشرطة المصرية رسموا بدمائهم خريطة حدود الوطن، ولم يخشوا فجاعة الموت بل اقدموا بعزيمة وإرادة وطنية خالصة لتبقى راية هذا الوطن عالية في السماء، مشيرا إلى أن السجلات العسكرية تزخر بكثير من اسماء الأبطال التي لن تنساهم الدولة المصرية قيادة وشعبا وستظل دائما تجدد احتفائها ببطولاتهم وتخليد أسمائهم على مدى الحياة ليظلوا نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة، وخريطة للأجيال الحالية نحو طريق التنمية المنشود وسط مناخ مناسب يحاوطه الأمن والأمان والاستقرار.

تكريم أسر الشهداء

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حريصة على تكريم أسر الشهداء والأبطال وذويهم تعبيرا عن تقدير الدولة وأنها لن تنساهم وسيظلوا في وجدان واذهان كل مصري، وأن تكريمهم أقل واجب لهم على تضحياتهم الثمينة التي لا تقدر بثمن أو شكر، مؤكدا أن الدولة حريصة كل عام على إحياء ذكرى أبطالها الشهداء لتبعث في الأجيال القادمة رسالة عزيمة وإلهام وفخر واعتزاز بقصص وملاحم هؤلاء الأبطال.