حزب الجيل: الشهداء قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وتطهيره من الإرهاب

قدم حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية إلى أرواح الشهداء، والشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والذي استشهد في الخطوط الأولى من الجبهة في 9 مارس عام 1969، واتخذ يوم استشهاده يومًا للشهيد المصري عبر مراحل كفاحه ونضاله، من أجل استقلال مصر والحفاظ على وحدة أراضيها وتطهيرها من الإرهاب الأسود.

حكايات الشهداء يجب أن تروى للأجيال الجديدة

وأكد "هجرس"، فى تصريحات له، أن يوم الشهيد ذكرى نستلهم منها روح الفداء والتضحية من أجل الوطن، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، منوهًا إلى أن قصة الشهيد البطل عبدالمنعم رياض قصة بطولة مصرية يجب أن تروى للأجيال الجديدة، فالبطل شغل عدة مناصب قيادية مهمة قبل توليه رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية، فقد شغل منصب رئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القيادة العربية الموحدة، وهو الذي أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف (أطول الحروب العسكرية في العصر الحديث).

ووجّه عضو الهيئة العليا لحزب الجيل، التحية إلى روح الشهيد البطل ‏في يوم الشهيد ولكل شهداء معارك مصر عبر تاريخها الطويل وآخرهم شهداء معاركها ضد الإرهاب، مؤكدًا أن الشهداء هم أكرم أبناء الوطن وأسرهم، يستحقون التحية والتكريم وأن نضعهم في عيوننا وقلوبنا دائمًا.

كما وجّه التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام وكل القادة والجنود، مؤكدًا أنها مدرسة الوطنية الأولى ودرع الوطن الواقي القادر على حماية أمننا القومي وردع الأعداء.

يوم الشهيد

وتحتفل مصر اليوم في 9 مارس بذكرى يوم الشهيد، وهو بمثابة تقدير للشهداء المصريين الذين قدموا حياتهم فداءً لوطنهم العزيز وللحفاظ على تراب مصر وشعبها.

ويوم الشهيد يوم تاريخي لشعب مصر احتفالًا بالأبطال المصريين، وأبرزهم الفريق عبدالمنعم محمد رياض عبدالله، الذي قدم حياته فداءً لمصر، وتمت تسميته "يوم الشهيد" تكريمًا لاستشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وابن قرية سبرباى بمركز طنطا بمحافظة الغربية على الجبهة وسط جنوده.