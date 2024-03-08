قيادى بـ"مستقبل وطن": المرأة المصرية رحلة عطاء لا تنضب

وجه عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية على عطائها ونجاحها وتضحياتها لرفعة وطنها وتعزيز قدرات المجتمع بأجيال نافعة.

وقال السعيد، في تصريحات له، إن المرأة المصرية قدمت على مدار تاريخ وطننا رحلة عطاء ممتدة لا تنضب ولا تحصى، وأصبحت أيقونة ورمزًا للمرأة في شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أن المرأة المصرية لا تزال تسطر سطورًا جديدة وحافلة بالنجاحات والإنجازات، ولا تزال تحصد ثمار مسيرة الدعم والتمكين اللامحدود والمستحقة التي رسختها القيادة السياسية.

وأوضح أن المرأة تعيش أزهى عصورها الذهبية تحت قيادة الرئيس السيسي الذي وثق في قدراتها وأعاد لها حقوقها المهدرة، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو بمثابة شعاع الأمل الذي رسم أمام المرأة طريق النور والتوهج واستعادة الثقة في الذات.

وكانت قد وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التهنئة للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى، الذى يتزامن الاحتفال به يوم 8 مارس من كل عام.