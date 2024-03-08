برلمانية: المرأة المصرية حصلت على امتيازات غير مسبوقة

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حصلت على امتيازات غير مسبوقة، ولم يُعد هناك سقف لطموحاتها، لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية مُساندة.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة، في بيانٍ لها اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه فُتِحَت للمرأة آفاق جديدة لم تُتَح لها من قبل، مهَّدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصًا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية أصبحت تشارك في ركاب التنمية بقدرات ومؤهلات لا تقل عن الرجل، فالمرأة أصبحت تتمتع بكل حقوقها السياسية والدستورية والاجتماعية وأصبحت عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية بتأدية عملها بإخلاصٍ وتفانٍ، مشيرة إلى أن القيادة السياسية آمنت بأهمية المرأة في المجتمع وعملت على تغذية هذا الإيمان بكثير من خطط واستراتيجيات التمكين والمساندة والدعم بكل السبل الممكنة.

وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها، بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة.