فى يوم المرأة.. "الوطنى الفلسطينى" يدعو العالم لوقف جرائم الإبادة بغزة

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق سكان قطاع غزة، خصوصا النساء والأطفال.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له، اليوم الجمعة، إن الثامن من مارس يأتي هذا العام ونساء فلسطين يعشن أحلك الأيام في التاريخ المعاصر، سواء بالضفة الغربية والقدس وما تعانيه المرأة الفلسطينية على الحواجز العسكرية النازية والاعتقالات التعسفية واعتداءات المستوطنين عليهن، أو ما يحدث في غزة منذ خمسة أشهر من جرائم وقتل وإبادة جماعية للنساء وعائلاتهن، وكيف يفقدن أبناءهن وأزواجهن ومنازلهن، حيث أصبحت العائلات بلا مأوى، كما تم قصفها بالطيران الحربي وقتلها على مرأى ومسمع من العالم.

أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت من إجمالى حوالى 31 ألف شهيد

وأشار "الوطني الفلسطيني" إلى أن أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت من إجمالي حوالي 31 ألف شهيد في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى حالات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، وإعدام أبنائهن وأزواجهن أمام أعينهن.

وقال الوطني الفلسطيني: "نخاطب العالم الحر والمؤسسات الدولية والشعوب الصديقة للتدخل لإيقاف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة".

استشهاد 12 شخصًا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق بقطاع غزة

واستشهد 12 شخصًا وأصيب عدد آخر، معظمهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 5 مواطنين ارتقوا في استهداف طائرات الاحتلال منزلين في رفح، يعودان لعائلة أبوسلمية، كما أصيب 22 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا جميعًا إلى مستشفى أبويوسف النجار بالمدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف صوب خيام اللاجئين في المواصي في مدينة رفح، ما أدى لإصابة 9 نازحين، ونقلوا إلى المستشفى الكويتي.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية عدة قذائف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما تسبب بإصابة 7 مواطنين، نقلوا إلى ذات المستشفى.