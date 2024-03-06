الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اتحاد كتاب وأدباء فلسطين يدين تدمير مركز التخطيط التابع لدائرة العمل

غزة
غزة

استنكر الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، تدمير مركز التخطيط الفلسطيني التابع لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقصف همجي ووحشي استهدف عمارة نعمة في مدينة غزة، وأدى إلى تدميره بشكل كامل، مستكملا عمليته الإجرامية التي بدأها في عام 1982 بقصفه لمقر مركز التخطيط في بيروت أثناء اجتياح لبنان.

واعتبر الاتحاد في بيان لها اليوم، أن هذا الاستهداف الإسرائيلي المجرم للمركز، إنما هو اغتيال للذاكرة الفلسطينية، وعرقلة أمام الأجيال القادمة لمعرفة تاريخ القضية الفلسطينية، وهذا الوهم لن يكون لأن القضية حقيقة راسخة في وجدان كل فلسطيني، وما استهدافه التدميري للمراكز الوطنية الثقافية منها والبحثية ومراكز الدراسات والأرشيف إلا استراتيجية تدمير وحذف يسعى من خلالها الاحتلال لشطب الهوية الفلسطينية، وتغييب الوجود الفلسطيني، وهو انتهاك صارخ لكل المعاهدات الدولية الضامنة للمحافظة على تراث الشعوب وموروثها وتاريخها.

txt

"القاهرة الإخبارية": إصابة 8 فلسطينيين إثر إطلاق نار على قافلة مساعدات فى غزة

وطالب الاتحاد، بتضمين الانتهاك الإسرائيلي لمركز التخطيط الفلسطيني، لملف جرائمه الضخم في المحافل الدولية ذات الصلة لملاحقة ضباطه وقادة جيشه، الذين نفذوا العدوان بكل دموية ووحشية.

txt

سامح شكرى: السياسات الإسرائيلية فى غزة تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة

وأكد الاتحاد فشل كل محاولات الاحتلال السابقة في محاولات اغتياله للذاكرة الفلسطينية، وشطب الحق والحقيقة وتاريخ فلسطين، وسيكون مصير محاولته الجديدة الفشل أيضا، لأن إرادة مفكري ومثقفي فلسطين لن تغتال، وستبقى على ثابتها وصولا إلى الخلاص والحرية، وكنس الاحتلال، واستعادة المصير الذي يستحقه بالعودة الكاملة والتحرير الناجز.

المالكى: إسرائيل مستمرة فى ارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية بالعصر الحديث

وسبق، وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الأربعاء، أن لغة البيانات والشجب والإدانة التي دأبنا على استخدامها في جامعة الدول العربية على مدار عقود من عمر القضية الفلسطينية أصبحت لغة صماء لا يفهمها العالم ولا تحسب إسرائيل لها أي حساب.

وأشار المالكي إلى أن دولة الاحتلال مستمرة بارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث، بل تذهب إسرائيل في وحشيتها إلى ما هو أبعد من جريمة الإبادة الجماعية كما عرفها القانون الدولي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

الأدباء الفلسطينيين مركز التخطيط الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية مدينة غزة لبنان

مواد متعلقة

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين بقطاع غزة

استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة

المالكى: إسرائيل مستمرة فى ارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية بالعصر الحديث

"حماس" تعلق على قرار حكومة الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة

الأردن يدين المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

العراق يعلن التبرع بـ25 مليون دولار لدعم وكالة الأونروا

اشتية: إسرائيل تستخدم التجويع ومنع المساعدات كسلاح استراتيجي ضد شعبنا

وول ستريت جورنال: إسرائيل ترفض عودة الشباب إلى شمال غزة

الأكثر قراءة

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

محافظ البنك المركزى يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبي؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟