الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: السياسات الإسرائيلية فى غزة تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة، بحسب عاجل قناة إكسترا نيوز.

سامح شكرى: مصر ترفض سياسة التهجير القسري للفلسطينيين

كما أكد وزير الخارجية أن سياسات إسرائيل في قطاع غزة تعكس سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التهجير القسري بما يخالف القانون الدولي.

وأشار شكري إلى أن مصر ترفض سياسة التهجير القسري للفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي للتصدي لإسرائيل عبر مواقف وإجراءات جادة لمواجهة تلك السياسيات.

سامح شكري إسرائيل غزة قطاع غزة فلسطين اكسترا نيوز

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