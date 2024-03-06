الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة 8 فلسطينيين إثر إطلاق نار على قافلة مساعدات فى غزة

فلسطينيين إثر إطلاق
فلسطينيين إثر إطلاق نار على قافلة مساعدات في غزة

أعلنت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، إصابة 8 فلسطينيين إثر إطلاق جيش الاحتلال النار على مواطنين ينتظرون مساعدات إنسانية على دوار النابلسي بقطاع غزة.

المجاعة في فلسطين

كانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المجاعة ستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان، موضحة أنها وصلت لمستويات قاتلة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شهيدًا في القطاع.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال المساعدات الأنسانية لغزة

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