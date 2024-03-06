"سى بى سى" تستعرض تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "مين كان نفسك يكون معاك فى رمضان السنة دى؟"

عرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقريرًا مصورًا بعنوان "مين كان نفسك يكون معاك في رمضان السنة دي".

الاشتياق لمن فقدناهم

قالت سيدة، إنها كانت تتمنى أن تعيش أجواء هذا الشهر المبارك مع من فقدتهم من عائلتها، حيث رحل عن عالمنا شقيقها ووالدتها ووالدها وزوجها.

أكد أحد المواطنين الأقباط، إن شهر رمضان المبارك شهر تجميع لكافة مواطني الدولة المصرية بمختلف أديانهم وشرائحهم، معبرًا: "إحنا بننتظر رمضان مثل المسلمين، ونشتاق لهذا الشهر الكريم، وأحرص على الإفطار في أول يوم رمضان مع المقربين لي من أصدقائي المسلمين".

معايدة المصريين على شعب فلسطين

كان من الملاحظ، أن الكثير من الشخصيات التي ظهرت في هذا التقرير التليفزيوني حرصوا على الدعاء إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، علاوة عن حرصهم الشديد أيضًا على تهنئة هذا الشعب العظيم بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.