شريف الخولي: قرارات البنك المركزي ستعيد التوازن إلى سوق الصرف مرة أخرى

قال رئيس شركة أكتيس بأفريقيا والشرق الأوسط، إن قرارات البنك المركزي اليوم هامة للغاية، وذلك لأنها سوف تعيد التوازن إلى سوق الصرف مرة أخرى.

السعر العادل للجنيه

وأكد شريف الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أنه كان هناك حالة من عدم الاتزان في سوق الصرف بسبب وجود فرق شاسع بين سعر الصرف في الجهاز المصرفي والسوق الموازية.

عودة الاقتصاد المصري لمساره

وأضاف في حديثه، أن قرارات اليوم سوف تعيد الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح له، وسيكون هناك سياسة مرنة في سعر الصرف.

وتابع:" السعر العادل للجنية أن يتم تحديده وفق قوة العرض والطلب، وألا يكون التركيز الكلي على سعر الصرف فقط دون النظر إلى السيولة المالية المتوفرة في السوق، لذا المسار الاقتصادي القادم سيعيد السيولة إلى الأسواق مرة أخرى، لذا سيكون هناك تحسن أولي في مؤشرات التضخم".

تصدر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري قائمة مؤشرات جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الساعات الماضية، بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل سعر الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا كبيرًا في عدد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، خلال الساعات الماضية.