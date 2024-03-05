القاهرة الإخبارية: حزب الله اللبنانى يستهدف موقع رويسات العلم فى تلال كفر شوبا المحتلة

أفادت وسائل إعلامية، بأن حزب الله اللبناني يستهدف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا المحتلة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن عن استهداف منظومة ‏المراقبة في موقع المنارة بالأسلحة، وحققنا إصابات مباشرة.

مقتل 3 من عناصر حزب الله نتيجة قصف طيران الاحتلال

ونعى حزب الله اللبنانى، أمس، 3 من عناصره قتلوا نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى بصاروخين سيارة فى طريق عام الناقورة في منطقة الحمرا جنوب لبنان.