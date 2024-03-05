"الصحة الفلسطينية": انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة فى خان يونس

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس منذ صباح اليوم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية».

وكانت الصحة الفلسطينية، أفادت بأن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ30631 شهيدًا و72043 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.