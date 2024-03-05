الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبوشامة: أمريكا شريك أساسى فى حجم المجازر البشرية التى ارتكبها الاحتلال

محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة

قال محمد مصطفى أبوشامة، خبير إعلامي، إن الإدارة الأمريكية تحاول تبرئة ساحتها أمام الرأي العام الأمريكي من خلال حملة المساعدات الإنسانية التي أعلنت عنها لشعب غزة.

الحرب على غزة 


وأكد محمد أبوشامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقاتل بالفعل مع إسرائيل في الحرب على غزة الآن، لذا يمكن القول إن أمريكا شريك أساسي في حجم المجازر البشرية التي قام بها الاحتلال الصهيوني.

تدني الأوضاع بفلسطين 

وأشار إلى أن المناوشات التي تحدث الآن على الساحة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني كلها تدخل في إطار الاحتكاك المحسوب العواقب.

وذكر أن ما يجري في غزة ينعكس بشكل كبير على الأحداث بلبنان رغم إعلان إسرائيل المستمر عن أن الساحة في غزة لا ترتبط بما يحدث في لبنان أو ما يجري من مناوشات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال نفت ذلك تمامًا.

أبو شامة محمد مصطفى أبو شامة خبير اعلامي القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش

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