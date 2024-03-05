الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نادي الأسير: ارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين بـالضفة الغربية إلى أكثر من 7422

نادي الأسير
نادي الأسير

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل بـالضفة الغربية إلى أكثر من 7422 منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

ضحايا الاحتلال 

أعلنت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 30631 شهيدًا و72043 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

نادي الأسير القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية ضحايا الاحتلال

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