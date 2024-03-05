الإغاثة الطبية الفلسطينية: شعب فلسطين يعاني من مجاعة غذائية حادة

قال الدكتور محمد العبوشي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يعاني الآن من نقص الغذاء الذي يصل إلى حد المجاعة، وهذه المجاعة تتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالحروب.

المجاعة في فلسطين

وأكد محمد العبوشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن طواقم الإغاثة متواجدة على مدار الساعة لإغاثة الشعب الفلسطيني سريعًا وتوصيل الاحتياجات الأساسية إلى المواطنين في غزة.

المنظمات الأهلية الفلسطينية

وتابع: "ما ينقذنا السماح بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية بالمساعدات عبر معبر رفح".

واستطرد: "نتعامل مع المنظمات الأهلية الفلسطينية، ونقوم بتسجيل كافة المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة".

وأشار الدكتور محمد العبوشي، من قبل، إلى أن الوضع المأساوي الذي يشهده قطاع غزة يعرض عمل الطواقم الطبية للخطر.