الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الإغاثة الطبية الفلسطينية: شعب فلسطين يعاني من مجاعة غذائية حادة

اطفال غزة اثناء حصولهم
اطفال غزة اثناء حصولهم على الغذاء

قال الدكتور محمد العبوشي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يعاني الآن من نقص الغذاء الذي يصل إلى حد المجاعة، وهذه المجاعة تتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالحروب.

المجاعة في فلسطين 

وأكد محمد العبوشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن طواقم الإغاثة متواجدة على مدار الساعة لإغاثة الشعب الفلسطيني سريعًا وتوصيل الاحتياجات الأساسية إلى المواطنين في غزة.

المنظمات الأهلية الفلسطينية 

وتابع: "ما ينقذنا السماح بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية بالمساعدات عبر معبر رفح".

واستطرد: "نتعامل مع المنظمات الأهلية الفلسطينية، ونقوم بتسجيل كافة المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة".

وأشار الدكتور محمد العبوشي، من قبل، إلى أن الوضع المأساوي الذي يشهده قطاع غزة يعرض عمل الطواقم الطبية للخطر.

الإغاثة الطبية الفلسطينية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية محمد العبوشي طواقم الإغاثة

مواد متعلقة

أبوشامة: أمريكا شريك أساسى فى حجم المجازر البشرية التى ارتكبها الاحتلال

خبير شئون إسرائيلية: السياسة الصهيونية الفكرية الحالية تقوم على الدم الفلسطينى

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى جديد جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: حزب الله اللبنانى يستهدف موقع رويسات العلم فى تلال كفر شوبا المحتلة

الرئيس المجرى يوقع التصديق على عضوية السويد فى حلف الناتو

نادي الأسير: ارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين بـالضفة الغربية إلى أكثر من 7422

الصومال تحتجز 7 ملايين دولار فى إطار جهود تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

"الصحة الفلسطينية": انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة فى خان يونس

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع وتتأثر بالسعر العالمي

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

"اتصالات النواب" تكشف قيمة تعويض العملاء بعد عطل فودافون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟