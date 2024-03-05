خبير شئون إسرائيلية: السياسة الصهيونية الفكرية الحالية تقوم على الدم الفلسطينى

قال يحيى قاعود، خبير الشئون الإسرائيلية، إن هناك مظاهرات داخلية كثيرة ضد حكومة اليمين المتطرف، بسبب رفضهم لسياسة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد يحيى قاعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحل الوحيد أمام إسرائيل هو الدم الفلسطيني، وهذه السياسة هي التي يسير وفقها الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع: "المخابرات الإسرائيلية تدعي حرصهم على تهدئة الأوضاع في فلسطين، والمجتمع الإسرائيلي منقسم في الانتماءات والأفكار الاقتصادية والسياسية والأيدولوجية، لذا ليست هناك موافقة شاملة أو كاملة على السياسة الصهيونية الحالية".

وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت عن انتشال جثامين 23 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس منذ صباح اليوم.

وكانت الصحة الفلسطينية، أفادت بأن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.