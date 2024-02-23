وفد "حماس" يختتم محادثاته فى مصر بشأن حرب غزة

اختتم وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته إلى مصر، والتي استغرقت عدة أيام.

أجرى وفد الحركة عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، وعدد من المسئولين المصريين.

وتم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خصوصًا في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك.

وتطرقت المباحثات إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع سكان الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.