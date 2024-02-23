الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الإغاثة الطبية الفلسطينية: الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية بالرصاص الحى والقتل المباشر

الاحتلال
الاحتلال

قال الدكتور محمد العبوشي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن الوضع المأساوي الذي يشهده قطاع غزة يعرض عمل الطواقم الطبية للخطر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطواقم الطبية في قطاع غزة بالرصاص الحي والقتل المباشر.

وتابع: "استهداف إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة يخالف القانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المرضى للخطر".

فلسطين ترفض "مبادئ نتنياهو"

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أنّ "مبادئ نتنياهو" تعني إعادة احتلال القطاع واعتراض الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه خطته لإطالة أمد الحرب في مصلحته لبقائه في الحكم، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ورفضت الخارجية الفلسطينية، بشدة، ما أسماه الإعلام العبري "مبادئ نتنياهو" لليوم التالي للحرب، وتعتبرها اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب لإبادة شعبنا، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير، كما أنها مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

الإغاثة الطبية الفلسطينية قطاع غزة غزة الطواقم الطبية الرصاص الحى

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