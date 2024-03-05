الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

توجيهات رئاسية عاجلة للمساهمة فى تخفيض الأسعار.. متحدث "الوزراء" يوضح

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل بناء على توجهات القيادة السياسية، لذا تم الإفراج عن السلع الغذائية والدواء ومنتجات الأعلاف.

الإفراج عن السلع 

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذا الإفراج سيعمل على إتاحة المزيد من السلع في الأسواق، وهذا العرض المكثف سيعمل على انخفاض الأسعار.

وتابع: "تم عمل لجان مشكلة في كافة المحافظات من أجل مراقبة الأسواق، والجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك يقوم بالرقابة على الالتزام بوضع الحد الأقصى على بيع السلع".

واستطرد: "جرى إلزام الشركات الموردة والمصنعة بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحد الأقصى لبيع السلع بداية كل شهر".

مراقبة الأسواق 

وذكر أنه سيتم عرض تقارير أسبوعية على رئيس الوزراء، وستتم مراقبة المخلفات والتعامل معها بصورة فورية.

وأشار إلى أن الحديث عن رفع الغياب عن طلاب المدارس في شهر رمضان المبارك أمر غير صحيح.

الحمصاني متحدث مجلس الوزراء المحور 90 دقيقة مراقبة الأسعار

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