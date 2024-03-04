متحدث "الوزراء": 2 مليار دولار قيمة حجم السلع فى الجمارك بعد حصرها

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج الجمركي عن السلع والأدوية سيسهم في توافرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، أن أولوية الإفراج الجمركي للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع، مؤكدا أن 2 مليار دولار هم قيمة حجم السلع الموجودة في الجمارك بعد حصرها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه خلال أيام سيتم الإفراج الفوري عن بعض السلع من الجمارك، وستتوفر في الأسواق، فضلا عن الزيادة في المعروض، وبالتالي سيحدث انخفاضا في الأسعار، موضحا أنه بداية من شهر مارس الحالي تم تطبيق الحد الأقصى لأسعار السلع، الأمر الذي يمكن الدولة من الرقابة على الأسواق.