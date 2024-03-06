الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصطفى النجارى: لن يكون هناك أى زيادة فى الأسعار بعد قرارات اليوم

مصطفى النجاري
مصطفى النجاري

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجميعة رجال الأعمال، إنه لن يكون هناك أي زيادة في الأسعار بعد قرارات البنك المركزي اليوم، بل بعد قرارات الإفراج سيكون هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار.

 

الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية 

وأكد مصطفى النجاري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الزراعات التعاقدية يجب أن تتم إعادة تقييمها الفترة المقبلة، وذلك لأنها ركن أساسي في تسعير الأسعار.

 

المساحات الزراعية المصرية 

وأضاف في حديثه، أن مصر من بين أولى الدول العالمية في المساحات الزراعية، والدولة تسير على قدم وساق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، لذا ارتفعت مصر إلى المرتبة ٣٠ عالميًا من حيث الإنتاج الزراعي.

وتابع:" لا بد من الحفاظ على الصادرات المصرية من الإنتاج الزراعي، وذلك لأن هذا التصدير سوف يعود بالنفع على الخزانة المصرية".

مصطفي النجاري جمعية رجال الأعمال اكسترا نيوز الزراعة المصرية قناة اكسترا نيوز

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