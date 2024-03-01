الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لجنة الأرز: تسعير السلع الأساسية يمنع الاحتكار ويعزز الثقة بين المواطن والحكومة

الأرز
الأرز

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن تنفيذ قرار الحكومة بتحديد السعر على 7 سلع أساسية، هي: زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض، هو قرار صائب وإيجابي يمنع التلاعب والاحتكار للسلع الأساسية، ويهدف إلى محاربة جشع التجَّار لتحقيق أرباح على حساب المواطنين. 

وأوضح "النجاري"، لـ "الدستور"، أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتقديم رسالة قوية بأن الحكومة تعمل لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يسهم هذا الإجراء في تقليل الفوارق الاقتصادية وتوفير بيئة تجارية مستقرة ومواتية للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.

الحفاظ على استقرار الأسواق

وأكد "النجاري" أن التوقعات تشير إلى أن هذا القرار سيعزز الانضباط في السوق ويقلل من السلوكيات غير الأخلاقية لبعض التجار، ما يعزز النزاهة والشفافية في العلاقات التجارية، علاوة على ذلك قد يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، ما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار رئيس لجنة الأرز إلى أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مواتية للجميع، وستواصل متابعة تنفيذ هذا القرار بحزم لضمان فاعليته والحفاظ على استقرار الأسواق ورفاهية المواطنين.

مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز للحاصلات الزراعية الخليط والارز

مواد متعلقة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

عاجل| مسئولون أمريكيون: صدام محتمل بين أمريكا وإسرائيل بسبب "صفقة التبادل"

سر الخلطة.. "المتحدة" تجدد شكل دراما رمضان 2024

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي