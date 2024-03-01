لجنة الأرز: تسعير السلع الأساسية يمنع الاحتكار ويعزز الثقة بين المواطن والحكومة

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن تنفيذ قرار الحكومة بتحديد السعر على 7 سلع أساسية، هي: زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض، هو قرار صائب وإيجابي يمنع التلاعب والاحتكار للسلع الأساسية، ويهدف إلى محاربة جشع التجَّار لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.

وأوضح "النجاري"، لـ "الدستور"، أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتقديم رسالة قوية بأن الحكومة تعمل لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يسهم هذا الإجراء في تقليل الفوارق الاقتصادية وتوفير بيئة تجارية مستقرة ومواتية للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.

الحفاظ على استقرار الأسواق

وأكد "النجاري" أن التوقعات تشير إلى أن هذا القرار سيعزز الانضباط في السوق ويقلل من السلوكيات غير الأخلاقية لبعض التجار، ما يعزز النزاهة والشفافية في العلاقات التجارية، علاوة على ذلك قد يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، ما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار رئيس لجنة الأرز إلى أن هذا القرار يؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مواتية للجميع، وستواصل متابعة تنفيذ هذا القرار بحزم لضمان فاعليته والحفاظ على استقرار الأسواق ورفاهية المواطنين.