"العمر مجرد رقم".. نجوى غراب تكشف كواليس فوزها ببطولة العالم لسباحة الماسترز
قالت نجوى غراب، السباحة المصرية صاحبة الـ 81 عامًا، إنها استطاعت الفوز بميدالية فضية في بطولة الماسترز للسباحة العالمية.
بطولة الماسترز للسباحة
وأكدت نجوى غراب، خلال لقائها ببرنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن البطولة تبدأ من عمر 25 حتى 90 عامًا، ويتم تقسيم البطولة وفق هذه الأعمار بصورة متساوية.
وتابعت:" صحتي الجيدة الآن في عمر الـ 81 سنة هو نتاج الحرص على ممارسة الرياضة، وذلك لأن الرياضة تفيد الصحة البدنية والنفسية معا".
أهمية الرياضة
واستطرد:" المشي لمدة نصف ساعة يوميًا يجعل الإنسان يشعر بأنه شخص رياضي، المشي أهم بكثير من الرياضة ولكن يجب المواظبة عليه قدر المستطاع".