سباحة عالمية عمرها 80 سنة: لا أتناول السكر منذ 34 عاما.. وأمارس الرياضة يوميا

قالت نجوى غراب السباحة العالمية البالغة من العمر 80 سنة، إنه شرف كبير جدًا لها بأن منظمة الصحة العالمية رشحتها لأن تكون مناصرة ومتحدثة رسمية لمنظمة الصحة العالمية لمدة عام منذ عام 2023 حتى عام 2024م، معقبة: "كانت مفاجأة كبيرة جدًا لي".

وأضافت السباحة العالمية خلال لقاءها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية: "سألتهم على أي أساس تم اختياري، فقالوا لي بأنه كان من الصعب جدا اختيار شخصية تمثل المنظمة في عيدها الـ 75، حيث أنهم يرون أن فكرة منظمة الصحة العالمية تقوم على اساس الصحة العامة لكل الناس".

وتابعت: "التحقت بـ7 بطلات عالمية وحصلت على 11 ميدالية وشاركت في عدة سباقات من بينها سباق 50 متر، وفي كل البطولات من حقى المشاركة في 5 سباقات وكنت ادخلهم كلهم، وأول سباق شاركت فيه 200 متر، وصنفت ضمن أفضل 10 سباحات في العالم، وقد حصلت على الثالثة على العالم مرتين في بطولة روسيا".

وأردفت: "منذ أن كان عمرى 4 سنوات وأنا أحرص على السباحة، ولابد من نظام غذائى جيد، حيث أن الصحة عبارة عن نظام غذائي جيد، كما أن المجهود البدني عبر ممارسة الرياضة يؤدى إلى شراء سنوات لعمرك المستقبلي، وقد استمريت 34 سنة لا أتناول سكر على الإطلاق، وكل ما هو سكريات ودهنيات وعيش لا أتناولهم إلا قليل للغاية، وكل يوم أمارس الرياضة".