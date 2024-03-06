رئيس مهرجان القاهرة للتمور: مصر أكبر دولة منتجة للتمور في العالم

قال الدكتور محمود حسن، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للتمور المصري، إن مصر هي أكبر دولة منتجة للتمور في العالم، حيث ١٨٪ من إنتاج العالم يخرج من الدولة المصرية وحدها.

إنتاج مصر من التمور

وأكد الدكتور محمود حسن، خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة” مع الإعلامية سالي شاهين، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن تنوع المناخ في الدولة المصرية يناسب إنتاج جميع أنواع التمور والتي تتخطى الـ ٧٥٪ نوع، حيث يتم زراعة نخيل التمور الرطبة في الشمال، والتمور الجافة في جنوب مصر.

وتابع:" التمور الجافة الأكثر استخدامًا في مصر، وهذه الأنواع الجافة يتم زراعتها في أسوان، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والجفاف في جنوب مصر".

تمور المجدول



واستطرد:" مصر ليست الدولة الأولى المصدرة للتمور، وذلك لأن الطلب قي الخارج على تمور المجدول، لذا هناك توجيهات سياسية بزيادة أعداد نخيل المجدول".