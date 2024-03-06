مايان السيد تتحدث عن كواليس عملها الدرامى الرمضانى الجديد "إمبراطورية ميم"

حرصت الفنانة مايان السيد، على الكشف عن تفاصيل جديدة حول مسلسلها الجديد "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

أدوار وشخصيات المسلسل

وقالت مايان، في مداخلة مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “اسمي ماجي في المسلسل، ودوري مختلف تمامًا عن كل الأعمال اللي قدمتها، وأغلب مشاهدي في المسلسل مع الفنان نور النبوي”.

وتابعت: "الدور بعيد تمامًا عن شخصيتي في الحقيقة، وكنت متحمسة جدًا لخوض هذه التجربة الدرامية الرمضانية هذا العام مع المخرج الكبير محمد سلامة والفنان العظيم خالد النبوي".

“إمبراطورية ميم”

تدور أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» حول مختار أبوالمجد الذي يعيش مع أبنائه الـ 6 بعد وفاة زوجته ويتولى رعايتهم وتربيتهم، وهو ما يعتبر مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه، خاصة أن الأبناء في مراحل عمرية مختلفة، وتتعقد الأمور عندما يدخل الأب في حب جديد فيجد نفسه حائرًا ما بين مشاعر الحب التي يختبرها من جديد وبين مسئولية تربية الأبناء الذين بدأوا في التمرد ضده.

مسلسل "إمبراطورية ميم"، من بطولة النجوم: خالد النبوي، حلا شيحة، نورالنبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، والطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

