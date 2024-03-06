الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

معيط: قرارات البنك المركزى تستهدف إعادة الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرارات البنك المركزي تستهدف إعادة الاقتصاد المصري لمساره الصحيح.

وأكد معيط، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي، المذاع عبر فضائية:"إكسترا نيوز"، أن السياسة المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة في حدود ٣،٥٪، وتخفيض الدين تحت ٩٠٪ وأيضًا مستوى العجز الكلي، وذلك في إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلي استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.

 وتابع:" أوجه الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي تم بذله للوصول إلى هذا الاتفاق".

محمد معيط المالية اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لآخر تحديث

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟