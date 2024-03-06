معيط: قرارات البنك المركزى تستهدف إعادة الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرارات البنك المركزي تستهدف إعادة الاقتصاد المصري لمساره الصحيح.

وأكد معيط، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي، المذاع عبر فضائية:"إكسترا نيوز"، أن السياسة المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة في حدود ٣،٥٪، وتخفيض الدين تحت ٩٠٪ وأيضًا مستوى العجز الكلي، وذلك في إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلي استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.

وتابع:" أوجه الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي تم بذله للوصول إلى هذا الاتفاق".