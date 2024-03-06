الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

للمرة الثانية.. جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية فرض إجراءات على إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

طلبت جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب المجاعة واسعة النطاق التي تحدث نتيجة عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت جنوب إفريقيا إنها "اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة، خاصة وضع المجاعة واسعة النطاق خلال العدوان المتواصل.

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فلسطينيون يحذرون: آلاف الأطفال يموتون جوعا فى غزة

ونبهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا".

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استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.

استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة

واستشهد طفل فلسطيني لم يتجاوز الـ15 عامًا، في مجمع الشفاء الطبي، ومسن يبلغ من العمر 72 عامًا، في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدًا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.

وصباح اليوم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة تزداد بشكل كبير داخل القطاع.

الإثنين الماضي، استشهد طفل في مستشفى أبويوسف النجار برفح جنوبي غزة، بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

جنوب أفريقيا العدل الدولية إسرائيل المجاعة قطاع غزة

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