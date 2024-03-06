فلسطينيون يحذرون: آلاف الأطفال يموتون جوعا فى غزة

حذر عامل صحي نازح في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، من أن آلاف الأطفال قد يموتون جوعا إذا استمرت القيود الإسرائيلية الصارمة على دخول الغذاء والوقود والمياه والأدوية إلى القطاع.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن محمد حمودة الفلسطيني والأب لثلاثة أطفال، في رسالة صوتية يوم الأربعاء، “في رفح، يمكن توفير العناصر الغذائية التي يمكن أن تبقينا على قيد الحياة، ولكن بصعوبة، وبتكاليف باهظة”.

الوضع سيء للغاية

وأضاف: "لكن الأطفال لا يتضورون جوعا مثل أصدقائنا وأقاربنا في شمال غزة. وفي شمال غزة، الوضع سيء للغاية. لا توجد مواد غذائية ولا مياه نظيفة ولا كهرباء”.

وأوضح: قد مات ما لا يقل عن 20 شخصًا - من بينهم أطفال حديثي الولادة - جوعًا في شمال غزة، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. وقد يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك، حيث أن محدودية الوصول إلى المنطقة أعاقت قدرة وكالات الإغاثة على تقييم الوضع هناك بشكل كامل.

وقال حمودة: "كثير من الأطفال... يعانون من المجاعة والعديد منهم يموتون لأنه لا يوجد طعام ولا حليب"، مضيفاً أن الأمهات غير قادرات على الرضاعة الطبيعية لأنهن لا يستطعن إطعام أنفسهن.

وقال إن صديقه الطبيب في مستشفى العودة شمال غزة، غير قادر على علاج الجرحى لأنه منهك من الجوع.

وأضاف: "إذا ظل الوضع على هذا النحو، في الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين، أعتقد أن عدة آلاف من الأطفال سيموتون، وسيموت آلاف عديدة من كبار السن والنساء الحوامل".