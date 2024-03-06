الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يقدم 3400 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

المستوطنات
المستوطنات

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل ستقدم أكثر من 3,400 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية إلى مراحل الموافقة النهائية، بما في ذلك في معاليه أدوميم، بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار وقع مؤخرًا وأدى إلى مقتل إسرائيلي.

بالإضافة إلى معاليه أدوميم بالقرب من القدس، سيتم أيضًا الحصول على وحدات جديدة في إفرات وكيدار للحصول على الموافقة النهائية، وفقًا لقرار نُشر على الموقع الإلكتروني للإدارة المدنية الإسرائيلية، الهيئة المسئولة عن المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة C بالضفة الغربية.

وعلق وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على القرار بموقع X، تويتر سابقًا، حيث كتب: "نحن نواصل بناء البلاد! 18.515 موافقة هذا العام في يهودا والسامرة"، وهي الأسماء التوراتية للضفة الغربية، وسموتريتش هو أيضًا مسئول عن مستوطنات الضفة الغربية ويرأس اللجنة المسئولة عن الموافقة على الوحدات الجديدة.

المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية 

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسع خطته الاستيطانية فى الضفة الغربية

 

وفي أعقاب هجوم إطلاق النار الذي وقع في شهر فبراير والذي أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثمانية خلال حركة المرور في ساعة الذروة على طريق سريع خارج القدس، دعا سموتريتش إسرائيل إلى الرد من خلال بناء المزيد من المستوطنات.

وقفز عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بشكل حاد منذ بدء الحرب، حيث قام المستوطنون بإحراق السيارات وتدمير البنية التحتية والاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم.

 وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الجولة الأولى من العقوبات التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية. 

وتمنع العقوبات أصولهم المالية وتمنعهم من دخول الولايات المتحدة، وتمثل العقوبات واحدة من أهم الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقاد إسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

إسرائيل الضفة الغربية مستوطنات غزة القدس

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