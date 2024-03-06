الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسع خطته الاستيطانية فى الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع خطته الاستيطانية لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، تقوض حل الدولتين وتفصل شمال الضفة الغربية وجنوبها عن الوسط مما يعني عدم وجود دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل أسابيع من الآن قتل مستوطنين وجنود للاحتلال في مستوطنة معاليه أدوميم التي يرغبون في بناء وحدات استيطانية بها، وهي أكبر مستوطنات الضفة الغربية، وعندما يتوسع فيها الاستيطان فسيتمد للقدس الشرقية.

وأوضحت، أن الاستيطان سيمتد إلى هذه المنطقة والبحر الميت مما يعني تقويض حل الدولتين مما يعني عدم الوصول إلأى دولة فلسطينية متواصلة الأطراف وهذه المنطقة بالتحديد حلم لدولة الاحتلال، بأن يكون هناك ما يسمى بالقدس الكبرى.

القاهرة الإخبارية الاحتلال استيطان الضفة حل الدولتين الضفة الغربية دولة فلسطينية

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