الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ضياء رشوان: علاقات مصر بكل دول مجلس التعاون الخليجى ممتازة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن ممكلة البحرين بلد صغير ولكنها مهمة في منطقة الخليج، فهي جزء من المنظومة الخليجية التي تعرف بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بكل الدول بلا استثناء بعلاقات طبية. 

وأضاف "رشوان" اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن علاقات مصر بكل دول مجلس التعاون الخليجي ممتازة حتى إن مساحة الغبار التي سادت العلاقات المصرية القطرية زالت، مشيرًا إلى أن البحرين لها وضع مهم من الناحية الاستراتيجية في منطقة الخليج، فهي صغيرة على حدود السعودية لكن بها تجمعات عسكرية مهمة للغاية أبرزها الأسطول الأمريكي هناك.

وأوضح، أن علاقات مصر مع أمن الخليج ومع الإخوة في الخليج العربي مبنية على الأمن للخليج العربي، وهذا ما عبّر عنه منذ سنوات في العديد من المرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن مصر تعتبر أمنها من أمن الخليج، وهذا لا يعني أنها تسعى للصدام مع أي دولة.

وأشار إلى أن الإصرار المصري على أمن البحرين، لا يعني أن مصر تسعى للصدام مع دول قد يُرى أنها قد تهدد الخليج، بل على العكس، فالنظرة المصرية أن المصالح تتوزع بين الجميع ولا صدام يستبق مع أحد، وتوفير أمن للجميع في نفس المكان لأن الجغرافيا لا تتغير. 

ضياء رشوان مكلة البحرين المنظومة الخليجية دول مجلس التعاون الخليجي مصر حديث الاخبار اكسترا نيوز الرئيس عبدالفتاح السيسي

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