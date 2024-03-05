الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير: زيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر تعكس السياسة المصرية المنفتحة فى عهد السيسى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن اللقاء الذي انعقد اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأرميني بقصر الاتحادية، يعكس السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي المنفتحة لكل الدول في كل مناطق العالم المختلفة ما يعظم المصالح المصرية، وما يؤدي إلى دعم التنمية في الداخل من خلال توظيف السياسة المصرية الرشيدة الفاعلة النزيهة.

 

وأضاف، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ استقلالها عام 1992 في يناير من العام الماضي، حيث عكست هذه الزيارة انفتاح مصر أمام كل العالم وتفتح أبواب وشراكات هامة مع كل الدول في العالم، مؤكدًا أن علاقات مصر قوية مع كل الدول ومع كل قادة العالم في تعزيز تنمية الداخل لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون.

 

وأوضح أن زيارة رئيس وزراء أرمينيا اليوم، تأتي في سياق ما جاء بعد زيارة الرئيس السيسي في العام الماضي، وتعكس شخصية العلاقات المصرية الأرمينية على كافة المستويات. 

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