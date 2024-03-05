القاهرة الإخبارية: محاولة إسرائيلية للتسلل بريًا فى لبنان.. وحزب الله يقف بالمرصاد

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن هناك تصعيدا كبيرا على الجبهة الجنوبية اللبنانية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وأضاف سنجاب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله اللبناني أعلن تنفيذ عملية في اتجاه قوة عسكرية في موقع بركة ريشا بعدد من الصواريخ، ما أدى لاشتعال النيران وتدمير التجهيزات الخاصة بهذه القوة.

وأوضح أن هذا الأمر يأتي بعد تصعيد كبير على مدار الساعات الماضية، وربما كان بدايتها في الساعات الأولى من صباح أمس حينما أحبط الحزب محاولتي تسلل من قبل القوات الإسرائيلية في موقعين في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

محاولة تسلل إسرائيلية

وأكد أنه كانت هناك محاولة تسلل برية من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن تم استهداف القوتين اللتين حاولاتا التسلل عبر الحدود اللبنانية بعدد من الصواريخ والقنابل.

وأشار إلى أن الاستهداف من قبل حزب الله للقوات الإسرائيلية المتسللة، تبعه 3 غارات جوية من الجيش الإسرائيلي مؤثرة لثلاثة أهداف مختلفة، في الجنوب اللبناني، أبرز هذه الغارات هي التي استهدفت فريق للمسعفين في منطقة العُديسة في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأوضح أن حزب الله اللبناني رد على هذه الغارات، بتنفيذ عملية كبيرة من كبرى العمليات التي نفذت منذ بداية التوترات على الجنوب في الثامن من أكتوبر الماضي.