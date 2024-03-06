الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت أو أعاقت 40% من مهمات المساعدات بالقطاع

الجوع فى غزة
الجوع فى غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الأربعاء، أن إسرائيل رفضت أو أعاقت ما يقرب من 40% من مهمات المساعدات التي تنسقها الأمم المتحدة الشهر الماضي.

وفي فبراير الماضي، رفضت إسرائيل أو أعاقت 86 مهمة من أصل 222 مهمة – أو 39% منها – في المناطق التي تحتاج إلى التنسيق، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

زيادة الاعاقة بنسبة 48% من العدد الاجمالي للبعثات الانسانية 

 

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن هناك زيادة بنسبة 48% في العدد الإجمالي للبعثات الإنسانية المنسقة التي تيسرها السلطات الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة في فبراير مقارنة بشهر يناير، لكن فعاليتها "تقوضت بسبب وقف العمليات في الشمال، والانخفاض العام في المساعدات الإنسانية". أمن المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية”.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن انخفاض الفعالية يرجع بشكل رئيسي إلى "تضاؤل وجود الشرطة المحلية، في أعقاب موجة من الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية والتي أدت إلى سقوط ضحايا من الشرطة".

وأضاف البيان، أن انهيار القانون والنظام يتسبب في قيود كبيرة على الحركة يساعد. 

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن موقف الجيش الإسرائيلي الذي ينظر إلى قوات الشرطة الفلسطينية على أنها مقاتلة "يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة القانون والنظام". وأضاف أن انعدام النظام تسبب في زيادة أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

واضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمليات الإغلاق والإغلاق المتكررة والمطولة عند معبري كرم أبو سالم ونيتسانا أعاقت أيضًا حركة الشحنات الإنسانية عبر الحدود. 

وأضافت أن ذلك يشمل 16 مرة مختلفة حيث تعذر الوصول عبر معبر كرم أبو سالم و10 مرات في نيتسانا بسبب الاحتجاجات والقضايا الأمنية. 

ويمنع بعض الإسرائيليين الشاحنات عند المعابر قائلين إنه لا ينبغي دخول المساعدات إلى غزة أثناء احتجاز الرهائن هناك.

مكتب الأمم المتحدة إسرائيل اعاقة أوتشا غزة المساعدات

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