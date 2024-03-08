الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد 12 شخصًا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق بقطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 12 شخصًا وأصيب عدد آخر معظمهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في  قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 5 مواطنين ارتقوا في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح، يعودان لعائلة أبوسلمية، كما أصيب 22 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا جميعًا إلى مستشفى أبويوسف النجار بالمدينة.

txt

مسئول أممى: إسرائيل تنتهج التجويع وتدمر منظومة الغذاء فى غزة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تطلق عدة قذائف صوب خيام اللاجئين في المواصي

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف صوب خيام اللاجئين في المواصي في مدينة رفح، مما أدى لإصابة 9 نازحين، ونقلوا إلى المستشفى الكويتي.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية عدة قذائف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ما تسبب بإصابة 7 مواطنين، نقلوا إلى ذات المستشفى.

txt

رئيسة سلوفينيا تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف إطلاق النار فى غزة

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي الزيتون، ومنزلًا في حي تل الهوى، ورابعًا في حي الصبرا، مما أدى الى ارتقاء 4 شهداء وإصابة 15 آخرين.

وفي جباليا شمال القطاع، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين في المخيم مما أدى لارتقاء مواطن وإصابة 3 آخرين.

يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 30800، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72298 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 154 على التوالي إبادة الفلسطينيين، حيث شن عشرات الغارات العشوائية على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كافٍ، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

قصف إسرائيلي قطاع غزة طائرات الاحتلال رفح المستشفى الكويتي مستشفى شهداء الأقصى دير البلح

مواد متعلقة

للمرة الثانية.. جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية فرض إجراءات على إسرائيل

اتحاد كتاب وأدباء فلسطين يدين تدمير مركز التخطيط التابع لدائرة العمل

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين بقطاع غزة

استشهاد طفل ومسن نتيجة سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة

المالكى: إسرائيل مستمرة فى ارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية بالعصر الحديث

"حماس" تعلق على قرار حكومة الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة

الأردن يدين المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

العراق يعلن التبرع بـ25 مليون دولار لدعم وكالة الأونروا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

جوزيه مورينيو يصل إلى الرياض لتحليل قمة الأهلى والزمالك

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

فنية ودينية وبودكاست.. «الدستور» يعلن خريطة برامج شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا