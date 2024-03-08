استشهاد 12 شخصًا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى استهدف مناطق بقطاع غزة

استشهد 12 شخصًا وأصيب عدد آخر معظمهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 5 مواطنين ارتقوا في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح، يعودان لعائلة أبوسلمية، كما أصيب 22 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا جميعًا إلى مستشفى أبويوسف النجار بالمدينة.

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تطلق عدة قذائف صوب خيام اللاجئين في المواصي

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف صوب خيام اللاجئين في المواصي في مدينة رفح، مما أدى لإصابة 9 نازحين، ونقلوا إلى المستشفى الكويتي.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية عدة قذائف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ما تسبب بإصابة 7 مواطنين، نقلوا إلى ذات المستشفى.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي الزيتون، ومنزلًا في حي تل الهوى، ورابعًا في حي الصبرا، مما أدى الى ارتقاء 4 شهداء وإصابة 15 آخرين.

وفي جباليا شمال القطاع، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين في المخيم مما أدى لارتقاء مواطن وإصابة 3 آخرين.

يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 30800، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72298 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 154 على التوالي إبادة الفلسطينيين، حيث شن عشرات الغارات العشوائية على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كافٍ، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.