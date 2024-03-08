الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسؤول أممى: إسرائيل تنتهج التجويع وتدمر منظومة الغذاء فى غزة

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

قال خبير بالأمم المتحدة، أمس الخميس، إن إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة في إطار "حملة تجويع" أوسع نطاقًا ضمن حربها على غزة، وانتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لعدم بذله مزيدًا من الجهد.

وقال مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إن "صور المجاعة في غزة لا تطاق وأنتم لا تحركون ساكنًا".

وحذر مسؤولو إغاثة من خطر مجاعة بعد خمسة أشهر من الحملة العسكرية ضد غزة، في حين أفادت مستشفيات في الشمال المعزول من قطاع غزة، عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية، وأضاف فخري أن إسرائيل "تدمر المنظومة الغذائية في غزة".

وتابع: "إسرائيل تشن حملة تجويع على الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرًا إلى أن تلك الحملة تشمل استهداف صغار الصيادين.

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