الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": 78 شهيدًا إثر 8 مجازر للاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة

مجازر للاحتلال
مجازر للاحتلال

أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 30878 شهيدًا و72402 مصاب

كما أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30878 شهيدا و72402 مصاب منذ 7 أكتوبر.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بقصف مكثف لجيش الاحتلال على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من قرية السيلة الحارثية قرب جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

غزة قطاع غزة 8 مجازر الاحتلال الصحة الفلسطينية

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