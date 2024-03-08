الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا 3 مسيرات انطلقت من مناطق الحوثيين باتجاه خليج عدن

مسيرات
مسيرات

قالت القيادة المركزية الأمريكية: "أسقطنا ثلاث مسيرات انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه خليج عدن"، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

تنفيذ ضربات للدفاع عن النفس ضد أربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن

وأكدت "المركزية الأمريكية"، تنفيذ ضربات للدفاع عن النفس ضد أربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. 

"الحوثي" يعلن تنفيذه 96 عملية بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف 61 سفينة

وأمس، أعلنت جماعة الحوثي، عن تنفيذ 96 عملية بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف 61 سفينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" خلال نبأ عاجل.

وكان قد قال محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم "الحوثيين"، إن العدوان على غزة أمريكي بامتياز وما إسرائيل إلا أداة تنفيذية، ويتحمل الجانبان الأمريكي والبريطاني تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر.

القيادة المركزية الأمريكية الحوثيين اليمن خليج عدن جماعة الحوثي

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الحوثى: استهداف 61 سفينة فى 96 عملية بالصواريخ والطائرات المسيرة

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