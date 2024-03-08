اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من قرية السيلة الحارثية بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوقوع اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من قرية السيلة الحارثية قرب جنين بالضفة الغربية، حسبما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين غربي جنين، بالضفة الغربية، وفقا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى استهدف سيارة جنوب خان يونس

وكانت قد أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب خان يونس.