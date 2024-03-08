"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيين اثنين غربى جنين

أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فلسطينيين اثنين غربي جنين بالضفة الغربية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب خان يونس

وكانت أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب خان يونس.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 154 على التوالي إبادة الفلسطينيين، حيث شن عشرات الغارات العشوائية على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.