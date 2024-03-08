استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب خان يونس

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب خان يونس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى الجمعة حيث شن عشرات الغارات العشوائية على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة، وقصفها العنيف على منازل الأهالي في مناطق جنوبي ووسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30800 شهيدًا و72 ألفًا و298 مصابًا

وقالت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى 30 ألفًا و800 شهيدًا و72 ألفًا و298 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.