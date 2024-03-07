الصحة الفلسطينية تُناشد المجتمع الدولى سرعة توفير الدم ومستلزمات التبرع فى غزة

قال مسؤولو الصحة إن غزة، اليوم الخميس، في حاجة ماسة إلى الدم ومعدات التبرع من المجتمع الدولي.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بيانا، اليوم الخميس، أكدت فيه الحاجة إلى "وحدات الدم ومكوناتها من كافة فصائل الدم، نظرا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى".

وتابعت، في بيان لها، أن هناك طلبا حادا على المواد الأساسية للتبرع بالدم، بما في ذلك أكياس الدم الفارغة واختبارات فصائل الدم.

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاستجابة العاجلة لندائنا وإرسال كميات كبيرة من وحدات الدم المنقذة للحياة إلى الجرحى والمرضى في قطاع غزة".

إدانة أممية بمخطط الاستيطان في الضفة الغربية

وأدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، خطة إسرائيل لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال تور وينيسلاند في تصريحات له، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي لا يزال يشكل محركا للصراع في الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من ترسيخ الاحتلال وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة".

وقدمت إسرائيل أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى مراحل الموافقة النهائية.

وحثت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وأكدت مجددا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.