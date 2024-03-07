الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيسة سلوفينيا تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

رئيسة سلوفينيا ناتاشا
رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار

دعت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار، مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف  إطلاق النار وإراقة الدماء في قطاع غزة.

وقالت موزار، في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة السلوفينية اليوم الخميس، حول الوضع في غزة "لقد روعتني رؤية مدى الفشل الذي وصل إليه المجتمع الدولي في اختبار العمل الإنساني والإنسانية".

وأضافت "إن عمليات القتل التي نشهدها يوميا بالصور والكلمات في أنحاء مختلفة من العالم أصبحت أمرا طبيعيا جديدا، ولا يمكن لسلوفينيا، باعتبارها دولة ديمقراطية ملتزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن تقف مكتوفة الأيدي"، مشيرة إلى أنها أعربت مؤخرا عن دعمها لأوكرانيا في هذا الصدد، واليوم، أحث مجلس الأمن على وقف إراقة الدماء في غزة.

ودعت موزار، الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى وضع حد لهذه الفظائع من خلال فرض وقف لإطلاق النار في غزة.

وحثت رئيسة سلوفينيا،الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي تتمتع بسلطة التصرف، على استعادة الحد الأدنى من الكرامة للأشخاص الذين يعانون ويموتون في غزة. وتابعت موزار: "بوصف سلوفينيا عضوا في مجلس الأمن، يجب عليها أن تواصل بذل قصارى جهدها، بكل ما لديها من معرفة وخبرة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان تقديم المساعدات الإنسانية الفورية للسكان المدنيين في غزة".

رئيسة سلوفينيا اطلاق النار قطاع غزة المجتمع الدولي العمل الإنساني

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