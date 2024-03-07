مسئول أمريكي: إسرائيل تُجهز معبرا بريا جديدا لتوصيل المساعدات لشمال غزة

قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية إن الحكومة الإسرائيلية "أعدت معبرا بريا جديدا مباشرة إلى شمال غزة"، وهو تطور يأتي بعد أسابيع من الضغوط الأمريكية المتزايدة مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال المسئول في تصريحات للصحفيين: “سيسمح هذا المعبر الثالث بتدفق المساعدات مباشرة إلى السكان في شمال غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة”.

وتابع: "كما أكدت الأمم المتحدة اليوم، نتوقع أن تمر أولى الشحنات عبر هذا المعبر خلال الأسابيع المقبلة".

وتأتي خطوة الحكومة الإسرائيلية للسماح بتدفق المساعدات براً بعد أن صعدت الولايات المتحدة خطابها العام والخاص حول الوضع الإنساني "غير المقبول وغير المستدام" في غزة، كما انه تم نقل هذه الرسالة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل ومنافسه السياسي الرئيسي، بيني جانتس، في واشنطن هذا الأسبوع.

خطوات جديدة لإنشاء ميناء في غزة

وفي وقت سابق اليوم، قال مسئولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن خطوات جديدة لإنشاء ميناء في غزة للمساعدات الإنسانية خلال خطاب حالة الاتحاد مساء الخميس.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطوات جديدة لإنشاء ميناء في غزة للمساعدات الإنسانية خلال خطاب حالة الاتحاد مساء الخميس، حسبما قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لـ"سي إن إن".