خبير بالأمم المتحدة: إسرائيل تنتهج سياسة التجويع وتدمير منظومة الغذاء فى غزة

قال خبير بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنَّ إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة في إطار حملة تجويع أوسع نطاقا.

وحذر مسئولو إغاثة من خطر مجاعة بعد خمسة أشهر من الحرب على غزة، في حين أبلغت مستشفيات في الشمال المعزول من قطاع غزة عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية.

وقال مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إن إسرائيل لا تمنع وتقيّد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فحسب، وإنما تدمر المنظومة الغذائية في غزة.

وأضاف أن إسرائيل تشن حملة تجويع على الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن تلك الحملة تشمل استهداف صغار الصيادين.

وتشارك إسرائيل في مداولات مجلس حقوق الإنسان بصفة مراقب، وقد تلقي كلمة في وقت لاحق من اليوم.

وقال “فخري” إنّ إسرائيل تستهدف صغار الصيادين من خلال منعهم من الوصول إلى البحر وتدمير القوارب والأكواخ.

وأوضح أن نحو 80% من قطاع صيد الأسماك في غزة قد دُمر منذ السابع من أكتوبر الماضي مضيفا أن القوات الإسرائيلية دمرت جميع القوارب في الميناء الرئيسي لمدينة غزة.