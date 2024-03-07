الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إدارة بايدن تدرس جمع 200 مليون دولار من ميزانية البنتاجون لدعم أوكرانيا

بايدن
بايدن

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إمكانية جمع 200 مليون دولار من مخصصات البنتاجون لمساعدة أوكرانيا.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أنه يمكن استخدام الأموال لدفع ثمن الأسلحة والذخيرة لكييف، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وفي منتصف الشهر الماضي تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من الجمهوريين، نسخة بديلة من مشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، فضلا عن إسرائيل وتايوان.

ولا تحتوي هذه الوثيقة على أحكام لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب تفاقم الهجرة غير الشرعية، وفي 15 فبراير، دخل مجلس النواب في عطلة لمدة أسبوعين دون التصويت على مشروع القانون.

هذا وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق بأن نقص الدعم العسكري من قبل الولايات المتحدة يهدد بنفاد ذخيرة المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لدى القوات الأوكرانية.

وحذر سياسيون أمريكيون من أن مخزونات الأسلحة قد استنفدت بسبب أوكرانيا، وأشاروا إلى أن لذلك انعكاسات سلبية على الأمن القومي الأمريكي.

 

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا وافقت سريا على بيع 100 صفقة أسلحة عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكي نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟