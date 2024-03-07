النواب الأمريكى يوافق على "قانون إنفاق" بقيمة 460 مليار دولار

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الأربعاء، تشريعًا لتمويل الحكومة الفيدرالية بقيمة 460 مليار دولار، خلال السنة المالية التي بدأت في أكتوبر الماضي، وذلك قبل الموعد النهائي للإغلاق.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتًا مقابل 85 صوتًا لصالح مشروع القانون، مع معارضة 83 جمهوريًا.

وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول غدًا الجمعة، أي قبل الموعد النهائي عند منتصف الليل، وهو وقت انتهاء فترة التمويل المؤقت للعديد من الوكالات الحكومية.

وعكس مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة التي أقرها الكونجرس منذ الخريف الماضي، يحافظ هذا القانون الجديد على تمويل الوكالات الحكومية حتى سبتمبر.