كاميرون: لا يوجد تحسن للأوضاع بقطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء، عن قلقه لغياب "تحسن" في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب "فرانس برس".

جاء حديث كاميرون في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس.

وقال كاميرون عبر منصة إكس إن "هذا يجب أن يتغير"، مشيرًا أيضًا إلى أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح".

وأضاف "كاميرون": "خلال لقائي بيني جانتس، ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة".

وأشار إلى محادثات "صعبة لكنها ضرورية" مع الخصم الأول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل.

وتابع: "لقد ناقشنا الجهود التي يجب بذلها للتوصل إلى هدنة إنسانية حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم بأمان، ويتسنى نقل مستلزمات ضرورية إلى غزة"، داعيًا إسرائيل إلى "زيادة تدفق المساعدات".